Бишкек, , 11:39 — REGNUM Средняя стоимость одной тонны угля в Киргизии в октябре выросла на 5,7%, до 4535 сомов ($64,9), сообщили в национальном статистическом комитете республики.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что в сентябре и октябре уголь еще не поступал в некоторые города, поэтому стоимость его в отдельных регионах невозможно учесть.

В течение первых двух недель стоимость одной тонны угля в Киргизии выросла на 2,8%. По состоянию на 14 ноября наибольшая цена на уголь отмечается в Кара-Суу — 8485 сомов ($121), в Баткене — 7455 сомов ($107), в Ноокат — 7287 сомов ($104).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец октября 2019 года средняя розничная стоимость угля импортного и местного производства составила 4497 сомов (4108 рублей) за тонну.

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