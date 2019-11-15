Москва, , 11:34 — REGNUM Победитель конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — автор проекта «Финансовая грамотность», исполнительный директор по маркетингу блока «Сеть Продаж» ПАО «Сбербанк» Олег Демиденко провел урок по финансовой грамотности для школьников, который прошел в интерактивно-развлекательном формате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Клуб «Эльбрус» — сообщество победителей конкурса «Лидеры России» — планирует запустить 50 пилотных уроков финансовой грамотности в школах по всей стране.

В рамках проекта «Финансовая грамотность для школьников» победители и финалисты конкурса «Лидеры России» рассказывают подросткам про формирование денежного потока, инвестиции в будущее, кредитную зависимость, личные накопления и траектории будущей жизни с помощью финансов. Школьники и Лидеры в режиме реального времени обсуждают современные приложения для смартфонов по учету личного бюджета, просматривают игровые ролики по финансовой грамотности и вместе проектируют бюджет в «блокноте-планировщике».

По словам Олега Демиденко, люди часто попадают на уловки мошенников, бывают впутаны в различные финансовые пирамиды или берут кредиты в микрофинансовых организациях. Базовые знания о финансовой грамотности позволяют планировать, эффективно сберегать и даже накапливать свой бюджет. Зачастую, вместо того, чтобы взять дорогостоящий кредит, можно регулярно откладывать небольшие суммы, чтобы достичь своих финансовых целей.

«Основная цель проекта — привить интерес школьников к финансовой грамотности, чтобы, впоследствии, дети могли самостоятельно изучать эту тему. Конечно, на одном уроке очень тяжело поделиться всей информацией. Но сегодня мы поговорили о том, как строится бюджет, какие бывают доходы и расходы, а также формы кредита (когда кредит эффективен, а в каких случаях лучше повременить с покупкой и самостоятельно попробовать накопить деньги на необходимую цель). Мы обсудили случаи, которые происходили со многими известными людьми, чтобы школьники на их примерах увидели, как правильно делать или как лучше никогда не поступать, и к чему это может привести», — отмечает Олег Демиденко.

Он отметил, что в последнее время темой финансовой грамотности уделяется большое внимание, появились программы при поддержке ЦБ, Министерства Финансов.

«Мы также готовили несколько детских фестивалей по финансовой грамотности. Но, тем не менее, мне кажется, что системной работы в школах, еще нет, и, наверное, нужно подумать об этом. С финансовой грамотностью можно начать знакомиться с начальных классов. Например, моему сыну сейчас 10 лет, он учится в 3 классе, и я обучаю его финансовой грамотности. Выполняя мелкие поручения, получая хорошие отметки в школе, он зарабатывает деньги. Таким образом, мы рассуждаем о том, что маленькую покупку, которую хочется приобрести прямо сейчас, можно отложить, чтобы в будущем приобрести более существенную вещь. В любом случае, говорить с детьми и прививать у них интерес к этой теме надо», — рассказывает автор проекта «Финансовая грамотность» Демиденко Олег.

Согласно исследованию, проведенному в США, 90% миллионеров признались, что начали разумно расходовать деньги и откладывать часть своего дохода задолго до того, как стали миллионерами.

«Мы счастливы, что именно на базе нашего класса и школы проведен этот урок, потому наша жизнь изменилась и такие уроки необходимы в современной реальности. В этом году нам подарили прекрасные учебники от Сбербанка «Основы финансовой грамотности» и сегодня мы получили практическую возможность использовать свои навыки на уроке. Я считаю, что таких мероприятий должно быть больше, детям очень понравилось. Для себя я, как учитель, взяла несколько приемов на заметку: каким образом можно разнообразить урок, сделать его более интересным, насыщенным и приближённым к жизни, для одиннадцатиклассников это очень важно. Они уже «завтра» перешагнут школьный порог, окунутся во взрослую жизнь и им нужны будут не только теоретические, но и практические знания. Мы преподаем детям финансовую грамотность с пятого класса, но точечно. В прошлом году у нас проходил фестиваль финансовой грамотности, где в каждом классе, начиная с пятого, проводились разные мероприятия. Таким образом, участвуя в неделе финансовой грамотности, мы попали в этот проект», — рассказала журналистам учитель истории и обществознания школы 1468 города Москвы Юлия Тарасова.

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