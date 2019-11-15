Сочи, Краснодарский край, , 11:27 — REGNUM Интерактивная презентация всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей состоялась 14 ноября в Сочи в рамках Всероссийского конгресса организаторов деловых мероприятий MEET IN SOCHI.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков, генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель проекта Арт-кластер «Таврида» Сергей Першин, президент Конгресс Визит Бюро Сочи, директор компании РЕИНФО Сергей Шуклин.

Цель нового проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, кадровое обеспечение туристской отрасли. Участие в конкурсе могут принять как состоявшиеся профессионалы, управленцы, руководители туристических и смежных организаций, так и начинающие специалисты индустрии гостеприимства и студенты.

«Проведение профильных мероприятий для специалистов туристской отрасли — важная составляющая карьерного роста и самореализации. Важно, что в конкурсе «Мастера гостеприимства» равные шансы на победу имеют как профессионалы со стажем, так и перспективные студенты и выпускники отраслевых учебных заведений. Такой принцип открытости и отсутствия жёстких ограничений по стажу позволит молодым участникам учиться у более опытных коллег и совершенствоваться, а те, кто уже достиг определенных высот в своём деле, общаясь с молодежью, смогут почерпнуть для своих проектов интересные и смелые идеи», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса www.welcomecup.ru, заполнить до 20 декабря анкету, а затем загрузить свое видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции. Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года.

«Развитие индустрии гостеприимства имеет особое значение для регионов России. На этапе полуфиналов активное участие каждого региона в проекте, который выступит в роли принимающей площадки, не только привлечёт к нему внимание и даст возможность позиционировать его в качестве туристического центра, но и позволит найти решения конкретных кейсов, специально разработанных и адаптированных под принимающий регион», — подчеркнул вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Он напомнил, что накануне на старте проекта заместитель Председателя Правительства РФ, председатель Координационного совета по развитию туризма в РФ, председатель Оргкомитета конкурса «Мастера гостеприимства» Ольга Голодец объявила о решении Оргкомитета объявить конкурс среди регионов России на проведение полуфиналов «Мастеров гостеприимства» в федеральных округах

Важно, что на конкурсе «Мастера гостеприимства» кроме знаний и компетенций участников будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Представить их на конкурс участники смогут начиная с полуфиналов. По итогам оценки 10 проектов-финалистов будут отобраны для дальнейшей акселерации и реализации в регионах — на это партнеры выделят специальные гранты.

«Одной из ключевых задач конкурса станет формирование так называемого «банка проектов», который будет способствовать тиражированию лучших идей и практик в различных регионах страны. Мы ожидаем, что в результате взаимодействия специалистов из разных направлений отрасли с разным опытом и навыками появятся новые туристические продукты и новые бренды, а внедрение современных стандартов и повышение конкуренции позволит в перспективе значительно улучшить качество сервиса», — рассказал президент Конгресс Визит Бюро Сочи, директор компании РЕИНФО Сергей Шуклин.

Как ранее сообщало ИА РЕ, победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. В числе наставников: основатель World Travel Awords Грэм Кук, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, генеральный директор «Курортов Северного Кавказа» Хасан Тимижев, ресторатор Александр Раппопорт, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, президент компании Cosmos Hotel Group Александр Швейн, генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов и многие другие.

Генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель проекта Арт-кластер «Таврида» Сергей Першин, говоря о перспективах для конкурсантов, заявил: «Мы со своей стороны готовы интегрировать лучших участников и победителей конкурса в свой проект на стажировки в команды, которые работают над конкретными живыми кейсами, такими как арт-кластер «Таврида», фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ», который в этом году собрал сто тысяч зрителей и был одним из ключевых событий в арт-индустрии. Более того, мы готовы не просто приглашать специалистов на стажировки, но и принимать эффективных, ресурсных, замотивированных людей, предлагая им конкретные рабочие места».

25 победителей также получат сертификат на одну из образовательных программ MBA в Сколково. При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в ведущие компании и организации. В их числе: Федеральная пассажирская компания, Роза Хутор, Алтай Резорт, Красная Поляна, Мрия Резорт, Редиссон Флотилия, ТуТу.Ру, Космос Групп, Музейный комплекс Херсонес Таврический, Интурист, Сочи Парк, Парк Культуры в Москве и многие другие.

В этот же день в рамках сессии «Мега-события, которые меняют облик города», партнером которой стала президентская платформа «Россия — страна возможностей», собравшиеся обсудили важность комплексного подхода к развитию территорий, особенности организации мега-событий и их влияние на облик городов, в частности роль локальных фестивалей в увеличении турпотока и важность устойчивого территориального развития.

Всероссийский конгресс организаторов деловых мероприятий MEET IN SOCHI — платформа для диалога профессионалов сферы MICE. В 2019 году партнерами Конгресса выступают «Россия — страна возможностей» — автономная некоммерческая организация, которая объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России; Администрация города Сочи, Ассоциация «Национальное Конгресс-Бюро» (НКБ), Ассоциация директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России, Ассоциации Профессионалов по Управлению Закупками (АРРМ), Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий (НАОМ), РосБизнесКонсалтинг.

Проведение в Сочи в 2019 году Всероссийского Конгресса организаторов мероприятий MEET IN SOСHI привлечет в качестве спикеров и делегатов более 300 участников — профессионалов конгрессно-выставочной индустрии России и зарубежья.

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