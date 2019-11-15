Киев, 15 ноября 2019, 11:25 — REGNUM От срыва транзита российского газа через Украину, от полной ликвидации «украинского коридора», выигрывают, прежде всего, США.

Транзитная газовая магистраль на Украине
Транзитная газовая магистраль на Украине
Gov.ua

Об этом заявил в рамках конференции для издания «Главред» украинский эксперт по энергетике, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Лишив Украину «трубы», пояснил эксперт, США повысят риски бесперебойных поставок трубопроводного газа в страны Евросоюза.

«Ведь если украинского маршрута не будет вообще, риски, естественно, при этом повысятся. А для поставщиков в Европу сжиженного природного газа, в частности, для США — наоборот, откроется дополнительное окно возможностей. Европа в данной ситуации уж точно ничего не выиграет. Европе, наоборот, было бы выгодно сохранить украинский маршрут транзита как один из действующих маршрутов», — заявил Марунич.

Также он подчеркнул, что и «Газпром» не рассматривает полный отказ от украинской ГТС, но рассчитывает на нее теперь только в качестве резервного маршрута.

«То есть, как страховку для обходных трубопроводов на случай, если «Северный поток-1» и «Северный поток-2», предположим, поломаются. Так что украинская труба — это страховка для них. Это плохо для нас, но для Европы и для Газпрома существование украинской ГТС — это хорошо, как страховка. Европа же заинтересована в стабильных поставках газа», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на пресс-конференции в Бразилии президент России Владимир Путин заявил, что с учетом всех нынешних обстоятельств риск прекращения транзита через Украину существует. В частности, глава России назвал бредом и обострением и так непростой ситуации подачу «Нафтогазом» в Стокгольмский арбитраж новых исковых требований к «Газпрому», а также напомнил, что до завершения нынешнего контракта Украина должна успеть имплементировать энергетическое законодательство европейских стран. Он в очередной раз напомнил, что Россия готова продавать газ «напрямую» и даже дешевле, чем Украина сейчас платит за реверсные поставки.

Ранее эксперты объясняли, что сценарий «резервной» трубы для Украины самый катастрофический из всех — «потому что в таком случае придется получать транзит от случая к случаю и постоянно держать трубу в аверсном режиме, держать технологический газ и поддерживать работоспособность ГТС».