Москва, , 11:24 — REGNUM Основной повесткой в рамках межбанковского сотрудничества стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в 2020 году станут инвестиции в инфраструктуру. Об этом заявил председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.

«Основной пункт нашей повестки — привлечение частных инвестиций в инфраструктуру. Речь о совместном развитии механизма частно-государственного партнерства», — цитирует Шувалова пресс-служба госкорпорации.

По его словам, в мире очень много наработок в этой области, а основная инфраструктура должна создаваться с использованием государственно-частного партнерства.

«Сейчас мы ее выносим на уровень БРИКС», — добавил Шувалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Бразилиа завершилась работа одиннадцатого саммита с стран БРИКС. В течение двух дней лидеры стран обсуждали вопросы экономического, финансового и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные международные темы.

Последним в списке мероприятий с участием лидеров «пятерки» стал обед в их честь, организованный принимающей стороной — председательствующей в 2019 году в объединении Бразилии.

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