Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM Работу по выявлению и раскрытию налоговых преступлений в Уральском федеральном округе нужно резко усилить. Об этом заявил замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин на заседании межведомственной рабочей группы при уральском полпреде Николае Цуканове, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления генпрокуратуры в УрФО.

Гулягин считает, что данную работу необходимо серьёзно активизировать, а все имеющиеся в ней недостатки надо устранить. В частности, нужно обеспечить полноценное расследование схем, благодаря которым достигается преступное обогащение — через легализацию доходов от налоговых преступлений.

Кроме того, замгенпрокурора обратил внимание на необходимость полного возмещения государству причинённого вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред по УрФО Николай Цуканов зафиксировал, что в округе обнаружились проблемы в сфере возмещения вреда от налоговых преступлений. За последние два года до сих пор не компенсированы 3,5 млрд рублей.

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