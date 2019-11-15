Москва, , 11:20 — REGNUM В России за III квартал 2019 года средний размер микрозайма («займа до зарплаты») вырос на 9,8% и составил 8,1 тыс. руб. (в II кв. 2018 года — 7,4 тыс. руб.), свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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При этом отмечено сокращение выдачи в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. рублей. Так, в III квартале количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилось на 12,6%.

Больше всего микрозаймов брали люди в возрасте 40−49 лет — 9 тыс. руб., меньше всего — моложе 25 лет (6,7 тыс. руб.). Наибольший средний размер «займа до зарплаты» зафиксирован в Москве (11,8 тыс. руб.), Московской области (10,1 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (9,7 тыс. руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, в России в III квартале 2019 года количество выданных кредитов в микрофинансовых организациях (МФО) снизилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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