Москва, , 11:24 — REGNUM Большой бюджет Москвы служит драйвером развития частного бизнеса в столице. Об этом 15 ноября заявила заместитель директора ГБУ «Городского агентства управления инвестициями» Александра Дружинина на встрече представителей бизнеса и правительства столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Москва, конечно, это богатый город. Бюджетные деньги являются драйвером для развития частного бизнеса. Это транспорт, инфраструктура. Без этого бизнес работать не может. Отдельный знаковый проект — международный медицинский кластер с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний», — сказала Дружинина.

Также специалист отметила, что в период с 2010 по 2018 год наибольший прирост по привлечению инвестиций показал сегмент промышленности и высоких технологий.

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