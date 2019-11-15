Копенгаген, , 12:30 — REGNUM Несмотря на падение спроса на контейнерные перевозки и сокращающийся объем мировой торговли, датская логистическая компания Mærsk увеличила свои доходы. Об этом свидетельствует отчетность компании за третий квартал 2019 года.

«Результаты третьего квартала продемонстрировали, что мы улучшили свои показатели несмотря на более низкий спрос на контейнерные перевозки», — заявил генеральный директор Mærsk Сёрен Скоу. В совокупности компании удалось увеличить свой доход до 1,6 млрд долларов. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года Mærsk заработала всего 1,1 млрд долларов. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Подъем компании был ожидаем, так как 21 октября Mærsk опубликовала свой более обнадеживающий прогноз относительно успешности морских перевозок. В октябре представители датской логистической компании также опубликовали некоторую статистику по третьему кварталу.