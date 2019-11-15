Москва, , 11:28 — REGNUM В России растет спрос на инженеров-конструкторов, в 2020 году будут востребованы, в частности, главные инженеры и инженеры по робототехническим установкам. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы Superjob.

Аналитики отмечают, что востребованность инженеров-специалистов увеличивается на фоне роста требований к реализации конструкторских проектов. При конкурсе в 16 человек на вакансию средняя зарплата в Москве для них составляет от 65 тыс. до 75 тыс. рублей, максимальная — 150 тыс. рублей.

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Также в 2020 году могут найти место с высоким доходом высококвалифицированные инженеры-конструкторы, имеющие опыт своих разработок и работавшие на крупных предприятиях.

Инженеры-технологии смогут претендовать на место со средней зарплатой до 70 тыс. рублей, максимальной — 120 тыс. рублей. Такие зарплаты предлагают в тяжелом и среднем машиностроении, пищевом, химическом и фармацевтическом производстве.

По-прежнему нужны главные инженеры в сферах производства металлических изделий, металлообработки, товаров народного потребления, в строительства и эксплуатации объектов. В 2020 году их максимальная зарплата может составить до 400 тыс. рублей в месяц. Для инженеров-робототехников зарплатный максимум — 220 тыс. рублей.

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