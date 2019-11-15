Москва, , 11:10 — REGNUM В глобальном индексе инновационных городов мира 2thinknow (Innovation Cities Global Index) ноября 2019 года Москва заняла 38 место, сообщил ИА REGNUM 15 ноября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Позиции российской столицы улучшились на десять пунктов. В первой пятёрке — Нью-Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес и Сингапур.

«Равное с Москвой количество баллов набрали японская Осака, канадский Ванкувер, Портленд и Лас-Вегас (США)», — отметил Ефимов.

В рейтинг попали и другие российские города. На 109-м месте Санкт-Петербург, 393-м — Казань, 405-м — Новосибирск, 416-м — Екатеринбург, 419-м — Ростов-на-Дону.

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов пояснил ИА REGNUM, что города оцениваются по 162 показателям, объединенным в три блока: инфраструктура для человеческого капитала, рыночный потенциал, культурное достояние.