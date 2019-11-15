Ташкент, , 11:04 — REGNUM Новую стратегию улучшения мультимодальной транспортной инфраструктуры одобрили представители стран — участниц программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), сообщает 15 ноября издание «Газета.uz» со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР).

Документ рассчитан до 2030 года и посвящен улучшению логистической инфраструктуры, сокращению смертности с помощью обновления стандартов проектирования дорог, а также либерализации авиарынков в регионе.

Участники конференции, в рамках которой произошло принятие стратегии, отметили недостатки действующей инфраструктуры в регионе. В частности, трансграничная система в регионе испытывает недостаток в финансировании, отмечается неэффективное техническое обслуживание и обременительные трансграничные процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 14−15 ноября в Ташкенте проходит 18-я министерская конференция программы ЦАРЭС, которая служит для расширения экономического сотрудничества между странами.

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