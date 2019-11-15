Левокумский район, , 11:19 — REGNUM Две дороги, построенные более 40 лет назад, отремонтировали в селе Урожайном в Левокумском районе Ставрополья. Работы провели на участках дорог по улицам Пролетарской и Речной, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

В ведомстве отметили, что эти дороги крайне важны для местных жителей, поскольку они являются подъездными путями к школе и двум детским садам. При этом за годы эксплуатации — прошло более 40 лет с момента строительства — серьезные дорожные работы здесь не проводились.

«Дорожное полотно здесь не отвечало никаким нормативным требованиям. Ямы, колеи, трещины и разрушенные обочины мешали безопасному и комфортному передвижению сельчан», — сказано в сообщении.

Средства на ремонт были выделены из дорожного фонда края в рамках госпрограммы развития транспортной системы.

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