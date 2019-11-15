Киев, , 11:01 — REGNUM Внешнеторговый баланс Украины за январь-сентябрь 2019 г. сведен с дефицитом в 4,072 млрд долларов, сообщила 15 ноября государственная служба статистики Украины.

Согласно информации ведомства, нынешний дефицит внешнеторгового баланса на 6% выше, чем за аналогичный период 2018 г.

Служба информирует, что импорт товаров и услуг на Украину за 9 месяцев текущего года вырос на 7% — до 48,914 млрд долларов, экспорт — также на 7%, до 44,842 млрд долларов.

Подчеркивается, что профицит внешней торговли услугами Украины вырос на 7% — до 4,228 млрд долларов.

ИА REGNUM отмечает, что информацию о внешнеторговом балансе Украины публикуют два ведомства — госслужба статистики и Нацбанк, причем их оценки значительно отличаются. Так, ранее Нацбанк сообщал, что, а январь-сентябрь 2019 г. внешнеторговый баланс Украины сведен с дефицитом 8,504 млрд долларов.