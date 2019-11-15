Вашингтон, 15 ноября 2019, 10:59 — REGNUM Экономику Индии могут спасти только реформы «Большого взрыва», заявил экономический обозреватель Дхирадж Найяр в статье для издания Bloomberg.
По словам обозревателя, всем хорошо известно, какие именно реформы необходимо провести, чтобы помочь Индии устранить сложившиеся проблемы.
Напомним, темпы роста индийской экономики продолжают замедляться. В сентябре ежемесячный индекс промышленного производства достиг восьмилетнего минимума, сократившись более чем на 4%.
По данным центрального банка Индии, рост банковского кредитования отраслей в том же месяце упал до 2,7% — самого низкого уровня за прошедший год. Несмотря на то, что показатели в сфере услуг оказались несколько лучше, даже они достигли двухлетнего минимума.
Фразу «Большой взрыв» нередко используют для описания внезапного дерегулирования финансовых рынков.
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