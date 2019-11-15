Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Экономику Индии могут спасти только реформы «Большого взрыва», заявил экономический обозреватель Дхирадж Найяр в статье для издания Bloomberg.

«Правительству крайне необходимо оживить сферу инвестиций. Единственный способ добиться этого — сделать то, чего до сих пор всячески избегали: провести настоящую реформу так называемого «Большого взрыва»…Медлить больше нельзя», — заявил Найяр.

По словам обозревателя, всем хорошо известно, какие именно реформы необходимо провести, чтобы помочь Индии устранить сложившиеся проблемы.

«Рынок капитала необходимо пересмотреть. Необходимо приватизировать как минимум два крупнейших государственных банка. Нужно принять более гибкие законы, регулирующие рынок труда. Если Китай и другие конкуренты Индии бесплатно предоставляют землю промышленным предприятиям, то Индия не может позволить себе сохранить систему, при которой за землю необходимо платить огромную рыночную цену. Необходимо также продать не только неэффективные, но и успешные компании, входящие в государственный сектор», — добавил Найяр.

Напомним, темпы роста индийской экономики продолжают замедляться. В сентябре ежемесячный индекс промышленного производства достиг восьмилетнего минимума, сократившись более чем на 4%.

По данным центрального банка Индии, рост банковского кредитования отраслей в том же месяце упал до 2,7% — самого низкого уровня за прошедший год. Несмотря на то, что показатели в сфере услуг оказались несколько лучше, даже они достигли двухлетнего минимума.

Фразу «Большой взрыв» нередко используют для описания внезапного дерегулирования финансовых рынков.

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