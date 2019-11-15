Ташкент, , 10:44 — REGNUM В Туркестане планируется создать сеть по охране здоровья животных. Этот вопрос обсудили участники семинара, организованного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых наций (ФАО) в Ташкенте, сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что создание единой сети по охране здоровья животных связано с трансграничным характером большинства заболеваний. В ФАО отметили, что подобные сети успешно действуют в других регионах.

В рамках проекта планируется наладить обмен опытом, процесс стандартизации лабораторных, полевых, операционных и других процедур, выявить пробелы, недостатки и приоритеты, а также устранить эти проблемы.

Напомним, 11−13 ноября в Ташкенте прошел семинар по борьбе с бруцеллезом в Туркестане. Участники мероприятия представили инструменты для борьбы с этим заболеванием.

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