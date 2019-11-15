Москва, , 10:41 — REGNUM Идея наращивать профицит бюджета РФ выглядит очень логично, так как невозможно достоверно спрогнозировать, как изменятся цены на нефть в ближайшем будущем, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что профицит федерального бюджета России за период с января по октябрь 2019 года вырос до 3,071 трлн рублей.

«Нельзя полностью исключить ситуацию, при которой профицит может смениться дефицитом, а в российских реалиях дефицит бюджета — это жуткая проблема. Достаточно вспомнить эпоху 1990-х годов, когда были огромные бедствия, связанные с дефицитом бюджета, — сказал Хестанов. — Более того, дефицит бюджета является довольно существенной причиной дефолта и всех потрясений, который произошли после этого. Поэтому в обозримом будущем никоим образом нельзя допустить дефицита бюджета».

И, как подчеркнул Хестанов, если вспомнить, что в качестве одного из прогнозов рассматривается ухудшение ситуации с внешнеэкономической конъюнктурой, то в этом случае идея наращивать профицит бюджета, пока есть такая возможность, смотрится очень и очень логично.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, профицит федерального бюджета России за период с января по октябрь 2019 года вырос до 3,071 трлн рублей. Доходы бюджета за этот период составили почти 16,67 трлн рублей, включая нефтегазовые доходы в размере 6,676 трлн рублей. Расходы бюджет понёс в размере 13,598 трлн рублей.

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