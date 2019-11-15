Оренбург, , 10:39 — REGNUM В Оренбурге до конца 2019 года планируют открыть детский технопарк «Кванториум». Бесплатно обучение смогут проходить 800 человек в год. Детям предлагают освоить в рамках допобразования программы шести квантумов: IT-квантума, аэроквантума, промробоквантума, промдизайнквантума, энерджиквантум, биоквантума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском областном детско-юношеском многопрофильном центре, который является региональным оператором.

Параллельно участники смогут освоить программы по хайтеку, квантошахматам, квантоматематике и английскому языку для будущих инженеров.

Детский технопарк разместится на базе бизнес-центра «Инвертор». Площадь «Кванториума» составит 1705 квадратных метров.

В настоящее время для технопарка приобретается эксклюзивное оборудование. Каждый квантум оснащается в соответствии с выбранным профилем. Перечень профилей сформирован, исходя из приоритетных направлений развития науки, техники и технологий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре Оренбургской области.

Преподавательский состав (наставники) «Кванториума» прошли конкурсный отбор и обучение. Каждый квантум предполагает по два наставника. «Предпочтение отдавалось молодым преподавателям. Считается, что при небольшой разнице в возрасте между обучающим и обучаемым участники диалога разговаривают на одном языке. Поэтому в процессе анкетирования кандидаты наук, лица с большим педагогическим стажем не прошли это требование, что более молодое поколение должно обучать будущим профессиям», — отметили в Оренбургском областном детско-юношеском многопрофильном центре.