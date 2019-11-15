Иваново, , 10:22 — REGNUM Производство многослойных материалов с полимерным покрытием запущено на ивановском предприятии «Ивановоискож», сообщила пресс-служба правительства Ивановской области. 14 ноября на производстве побывал губернатор Станислав Воскресенский, а также директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Евгений Рыжов.

Инвестиционный проект реализуется с 2017 года. Новая высокотехнологичная промышленная наносная линия рассчитана на выпуск многослойных материалов с полимерным покрытием шириной до 3,2 м. Оборудование — итальянское, производства компании AIGLE. Бщий объём инвестиций составил 630 млн рублей, на предприятии создано дополнительно 42 рабочих места. В перспективе «Ивановоискож» намерена отправлять на экспорт в Европу и страны ближнего зарубежья до 10% продукции, изготовленной на новом оборудовании.

«Проект уникальный по своим технологиям не только для России, но и для стран Азии и Европы. Кроме того, новая линия позволяет производить материалы максимальной шириной свыше трех метров, чего не делает больше ни одно предприятие в нашей стране», — отметил управляющий компании «Ивановоискож» Дмитрий Лукьянченко.

«Уникальное предприятие производит тентовые материалы и занимает более трети российского рынка. Произведены серьезные инвестиции, и мы благодарим Фонд развития промышленности, Министерство промышленности Российской Федерации за то, что оказали своевременную поддержку», — сказал Станислав Воскресенский.

Предприятие «Ивановоискож» основано в 1968 году, специализируется на производстве материалов с ПВХ-покрытием, переплетных материалов, готовых изделий из ПВХ-материалов для автомобильной, нефтяной, строительной и прочих отраслей.