Ханты-Мансийск, , 10:22 — REGNUM В Югре несколько российских предприятий намерены разместить свои производства. Об этом было заявлено на бизнес-завтраке «Деловой России» в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента общественных и внешних связей ХМАО.

В частности, группа компаний «ТОНАП» высказала намерение создать в Югре центр лазерных технологий для обработки изделий нефтяных и нефтесервисных предприятий с целью повышения их ресурса и износостойкости. Группа «Полипластик» предложила региону государственно-частное партнёрство в реализации IT-проектов в сфере строительства.

Представители правительства ХМАО договорились с промышленниками об организации бизнес-миссий в Югру и участии в «Югорском промышленном форуме». Были определены перспективные направления инвестирования в сферы нефтесервиса, туризма, ЖКХ, строительства, IT-технологий, а также размещения в Югре ряда производств.