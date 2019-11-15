Новосибирск, , 10:19 — REGNUM Рост пассажиропотока новосибирского аэропорта «Толмачёво» на международных направлениях в октябре 2019 года составил 21%, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Общий пассажиропоток — 576,6 тыс. человек (рост — на 13% по сравнению с показателем 2018 года). На внутрироссийских рейсах обслужено 412 тыс. пассажиров (+10%), на международных — 165 тыс. (+21%).

Самые динамичные направления октября (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) на внутрироссийских авиалиниях: Анапа, Уфа, Томск, Братск, Улан-Удэ и Пермь. На международных — Наманган, Пхукет, Санья и Анталья.

Самые популярные по итогам октября среди пассажиров: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Анталья, Пекин, Санья, Камрань, Пхукет, Ош, Бишкек, Алматы, Нур-Султан (Астана), Ташкент.

За десять месяцев текущего года «Толмачёво» обслужил почти 5,7 млн пассажиров (+14%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 4,2 млн (+14,8%), на международных — 1,5 млн (+11,9%).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что авиакомпания «Аэрофлот» с сегодняшнего дня, 15 ноября, прекращает обслуживание пассажиров в бизнес-зале новосибирского аэропорта «Толмачёво». Причина — высокая стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-зале «Толмачёво».

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