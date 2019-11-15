Хабаровск, , 10:24 — REGNUM В Хабаровском крае работает делегация Совета Федерации — изучается потенциал судостроительных заводов региона — Амурского и Хабаровского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Амурский судостроительный завод ждет новых заказов от Минобороны

На Хабаровском судостроительном заводе планируется строительство 7 краболовных судов. Рыбопромышленники уже подали заявку, она проходит согласование в Объединенной судостроительной корпорации. Промысловики проявляют к заводу большой интерес, в ближайшем будущем на заводе планируется размещение заказов на строительство серии малотоннажных судов для прибрежного лова.

Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин отметил, что у корабелов из Хабаровского края есть преимущество перед коллегами из Приморья — наличие собственных организаций по работе с рабочей документацией, проектированию. Этого в Приморье нет. Он счёл вполне логичным, что 25 краболовов, которые планируется построить для дальневосточной отрасли, в конечном счёте, будут поделены между Хабаровским краем и Приморьем и строиться будут в ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурский судостроительный завод строит четыре новых корвета для ТОФ и ждёт новых заказов.