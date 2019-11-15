Екатеринбург, , 10:40 — REGNUM В Уральском федеральном округе необходимо повысить качество работы по противодействию налоговым преступлениям. Об этом заявил полпред по УрФО Николай Цуканов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

Чиновник отметил, что в 2018 году по округу выявили 839 налоговых преступления. И в том, и в нынешнем году налицо отрицательная динамика по выявлению таких преступлений, отметил полпред.

«Необходимо повысить интенсивность, результативность налоговых проверок, эффективность работы при проведении оперативно-розыскной мероприятий», — сказал Цуканов.

Только в таком случае, считает чиновник, можно преломить сложившуюся динамику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд призвал отменить срок давности за неуплату налогов. Впрочем, считает глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, Срока давности по налоговым преступлениям фактически нет и сейчас.

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