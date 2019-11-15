Ставрополь, , 10:14 — REGNUM Власти Ставрополья подготовили стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. Документ одобрен правительством и направлен для рассмотрения в краевой парламент, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в управлении по информационной политике правительства края.

Стратегия развития определит основные цели, задачи и приоритеты развития региона на предстоящие 15 лет. Ожидается, что ее реализация позволит региону достичь лидерских позиций в стране по качеству жизни населения. Для этого необходимо сбалансированное развитие экономики и социальной сферы края, отметили в управлении.

Задачи стратегии определены по трем направлениям: экономика, развитие человеческого капитала и создание комфортной среды проживания. В документе прописаны целевые показатели, которые необходимо достичь к 2035 году. В их числе рост продолжительности жизни и увеличение численности населения края до 3 млн человек.

В стратегии запланировано увеличение турпотока, сокращение бедности и повышение уровня доходов населения, достижение лидерских позиций по привлечению инвестиций, развитие экспорта, малого и среднего предпринимательства.

Принятый правительством Ставрополья документ прошел общественное обсуждение. Стратегия также была одобрена межведомственной комиссией и согласована в федеральных структурах.

Читайте также: В Ставрополе определят приоритеты развития города на ближайшие 15 лет

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичную стратегию развития до 2035 года также готовят власти краевого центра — Ставрополя. Документ, как отметили в администрации города, формируется с учетом пожеланий местных жителей, которые могли внести свои предложения на официальном сайте мэрии.