Воронеж, 15 ноября 2019, 10:01 — REGNUM 12 тысяч тонн шампиньонов в год будет производить новый тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов и производству компоста ООО «Воронежский шампиньон» в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области. 14 ноября на производстве побывал губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе облправительства.
На территории комплекса действует две производственные площадки — на одной подготавливается компост, на второй выращиваются шампиньоны. Предприятие рассчитано на производство 36 тысяч тонн компоста и 12 тысяч тонн шампиньонов ежегодно, выход на полную мощность планируется до конца текущего года. По словам главы ООО «Воронежский шампиньон» Игоря Зубкова, грибами, которые будут выпускать на предприятии, можно будет обеспечить полностью рынок региона, а также отправлять в регионы ЦФО. Объем инвестиций в проект заявлен в размере 2,5 млрд рублей.
Губернатор также отметил особое значение нового предприятия для Новоусманского района: сейчас в новом комплексе работают 115 человек, преимущественно — местные жители, а всего проект предполагает создание 250 рабочих мест.