Анадырь, 15 ноября 2019, 09:49 — REGNUM Росавиация опубликовала перечень субсидируемых в 2020 году авиамаршрутов. Таких оказалось 262, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В их числе авиарейс «Владивосток — Анадырь — Владивосток».
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Выполнять полёты будет авиакомпания S7 на самолётах Airbus А-320, вместимость которых 164 пассажира.
Из-за включения в программу субсидирования, билет в одну сторону будет стоить не более 14 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин не раз говорил, что решит проблему транспортной доступности для жителей региона, которые ждали недорогих билетов на авиарейсы.