Париж, , 09:21 — REGNUM Министерство экономики и финансов Франции впервые организовало аукцион, чтобы отпраздновать свое 30-летие 14 ноября 2019 года, передает BFM TV.

Из 433 предложенных лотов многие были выставлены на торги по цене в несколько десятков евро. Среди заявленных лотов были произведения искусства, парфюмерия, часы, драгоценности и автомобили.

Предполагалось, что продажи составят от 350 до 400 тыс. евро, но в конце дня объем продаж составил 517 тыс. евро (включая 11% государственный налог), что превышает ожидаемую сумму.

Напомним, ежегодно специализирующееся агентство NIDD продает 59 тыс. товаров. 13 отделений организуют продажи каждые четыре-шесть недель в Париже. Большинство товаров поступает от судебных приставов или таможенной службы.