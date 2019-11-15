Куньмин, Китай, , 09:17 — REGNUM Китайская международная туристическая ярмарка (CITM-2019) пройдет с 15 по 16 ноября в столице китайской провинций Юньнань городе Куньмине, сообщили организаторы, передает агентство Синьхуа.

Представители и участники выставки из 75 стран и регионов мира примут участие в мероприятии, занят более 3800 павильонов выставочных площадей. Выставка покроет широкий спектр различных сфер жизни и бизнеса, включая туристический спорт, отели, авиаперелеты, круизные лайнеры, туристические агентства, а также интернет-платформы туризма.

На ярмарке будет представлено восемь выставочных зон, разделенных тематически, включая отдел культуры и туризма, отдел внутреннего туризма, иностранного туризма, туристических выставок и туристических продуктов.

Напомним, что первая CITM прошла в 1998 году и стала с тех пор одной из самых крупных и влиятельных туристических ярмарок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Граждане Китая совершили в 2018 году 149,72 млн исходящих международных туристических поездок, что на 14,7% больше, чем годом ранее.

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