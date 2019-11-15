Пекин, , 09:10 — REGNUM Крупное туристическое интернет-агентство Китая Trip.com Group Limited сообщило о росте чистого оборота и прибыли, а также расширении международного бизнеса в третьем квартале 2019 года, передает агентство Синьхуа.

Согласно финансовому отчету компании, её чистый оборот составил 10,5 млрд юаней (около $1,5 млрд) в третьем квартале, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Операционная прибыль достигла 2,2 млрд юаней, что на 52% выше в годовом исчислении.

Компания также пережила стремительный взлет международного бизнеса, который взлетел на 50% в годовом исчислении за третий квартал 2019 года. Ключевым источником роста в сфере глобального бизнеса компании уже 12 месяцев подряд стали продажи билетов на международные рейсы, которые продолжили показывать.