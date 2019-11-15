Оренбург, , 09:03 — REGNUM В Оренбургской области в рамках акции «Копейка рубль бережет» население обменяло 149 189 монет на купюры. Общая сумма монет, которые сдали в банки, составила 819 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе отделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центрального банка РФ.

Большинство обмененных монет было номиналом 10 рублей — 65 тысяч. На втором месте — рублевые монеты (26 тысяч), на третьем — пятирублёвые (21 тысяча) и на четвертом — двухрублевые (17 тысяч). Общий вес сданных в банки металлических денег превысил 715 кг.

Управляющий Отделением по Оренбургской области Банка России Александр Стахнюк отметил, что сейчас люди все чаще расплачиваются за товары и услуги бумажными деньгами, при этом монеты по-прежнему востребованы при расчетных операциях. Поэтому отказаться от монет мелких номиналов в настоящих условиях невозможно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21−27 октября в Оренбуржье прошла акция «Копейка рубль бережет». Мероприятие преследовало цель увеличить возвратность монет в наличный оборот.

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