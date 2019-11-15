Пекин, , 09:02 — REGNUM В Китае на конец 2018 года насчитывалось 10 249 отелей, имеющих «звёздный» рейтинг, включая 843 пятизвездочных, сообщили в Министерстве культуры и туризма КНР.

Общий доход «звездных» отелей Китая превысил 209 млрд юаней (около $30 млрд) за прошедший год, говорится в докладе. Сдача номеров и ресторанное обслуживание заняли 44,67% и 40,03% от общего дохода отелей соответственно. «Звездные» отели предложили 1 млн рабочих мест в 2018 году, а почти 24% таких отелей являются государственными, говорится в докладе министерства.

В докладе также указывается, что 598 «звёздных» отелей Китая расположены в провинции Гуандун на юге Китая, что является рекордом среди всех регионов страны уровня провинции. Следом расположились провинция Чжэцзян с 548 отелями и провинция Шаньдун с 544 отелями.