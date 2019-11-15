Магас, , 09:00 — REGNUM Власти Ингушетии взялись навести порядок в сфере строительства. В первую очередь внимание будет обращено на недобросовестных подрядчиков — тех, по чьей вине остаются недостроенными несколько социально значимых объектов, страдают жители, не получившие квартир, в плохом состоянии оказались здания только что сданных объектов.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил взять такие объекты под особый контроль, а к подрядчикам, допустившим грубые нарушения, принять строгие меры, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе главы и правительства региона. В качестве мер наказания будут применены иски в суды, а также внесение строительных компаний в реестр недобросовестных поставщиков услуг.

В ходе совещания в правительстве региона были названы и компании, которые могут оказаться в черном списке. Среди них ООО «Бастион Плюс», ООО «Проф-Строй» и ООО «Оригинал», которые на год задержали строительство трех детских садов на 220 мест каждый.

Из-за нарушений, допущенных компаниями ООО «Оригинал», ООО «ГарантСтрой», ООО «Проф-Строй», ООО «Мальтес», до сих пор не получили обещанного жилья жители оползневых зон в Малгобекском районе, не сдана в эксплуатацию школа на 740 мест, а еще одна работает без разрешения на ввод в эксплуатацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Ингушетии уже неоднократно высказывался по поводу нарушений в строительной сфере, возмущаясь качеством построенных совсем недавно социальных объектов, которые разваливаются на глазах. На днях в республике создано специальное ведомство для контроля за качеством строительства — комитет архитектуры и градостроительной деятельности.