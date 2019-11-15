Москва, , 08:59 — REGNUM Банк России с 15 ноября отозвал лицензию у ООО КБ «Кредитинвест» (Дагестан). Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

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Решение принято в связи с тем, что банк проводил сомнительные трансграничные операции и нарушал законы в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

В ходе проверок выявлены и другие серьёзные нарушения. По величине активов «Кредитинвест» занимал 386 место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Центробанк РФ отозвал 77 лицензий, а с начала 2019 года всего 34.

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