Чунцин, Китай, , 08:51 — REGNUM Внешняя торговля города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая со странами «Нового шелкового пути» взлетела на 31,2% в годовом исчислении в период с января по октябрь, достигнув отметки 129,47 млрд юаней (около $18,5 млрд), сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Общий объем торговли Чунцина за указанный период составил 469,11 млрд юаней, что на 10,8% больше в годовом исчислении, сообщили в городской таможне. Экспорт увеличился на 10,8% до 300,34 млрд юаней, в то время как импорт прибавил 10,9% до отметки 168,77 млрд юаней за аналогичный период.

Торговля со странами «Нового шелкового пути» составила 27,6% от общего объёма, что на 4,3 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2018 года. Экспорт в страны «Нового шелкового пути» увеличился на 21% до 69,94 млрд юаней, в то время как импорт поднялся на 45,6% до 59,53 млрд юаней.

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