Пермь, , 08:49 — REGNUM В Пермском крае за девять месяцев 2019 года забраковали 60 партий плодоовощной продукции. Ревизоры предъявили претензии относительно качества почти 1,15 тонны плодов, овощей и грибов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Проверке подвергли 222 предприятия плодоовощного рынка. В лабораторных условиях исследовано 743 пробы продовольствия, как отечественного, так и импортного.

По фактам нарушений возбуждены административные дела. По итогам их рассмотрения наложено штрафов в общей сложности на 1,1 млн рублей.