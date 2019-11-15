Амстердам, , 08:48 — REGNUM В третьем квартале 2019 г. голландская экономика выросла на 0,4%, что равно росту предыдущим двум кварталом. Об этом сообщает Центральное статистическое бюро (ЦСБ). Рост вызван в первую очередь высоким потребительским расходам. Потребительские расходы выросли на 1,6% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

В частности, потребители тратили больше денег в кафе и ресторанах. Выросли расходы на электронное оборудование, напитки и табачные изделия. Кроме того, отмечен рост расходов на транспорт, мобильную связь и обстановку квартир.

В ЦСБ выразили удовлетворение такими показателями и указали на то, что в настоящий момент нет признаков, что страну в ближайшие годы ожидает рецессия.

Капиталовложения в неликвидные активы, вроде зданий, оборудования и средства транспорта, выросли на 7,4% сравнительно с 2018 г. Отчасти это вызвано тем, что в третьем квартале 2018 г. из Голландии одним предприятием была выведена интеллектуальная собственность. В ЦСБ не смогли сказать, о какой собственности и о каком предприятии идёт речь.

Экспорт в сентябре вырос почти на 2%, что является более низким показателем, чем в августе. С учётом того, что импорт вырос на 4,9%, торговый баланс в целом оказал отрицательное влияние на экономический рост. Рост валового внутреннего продукта, сравнительно с третьим кварталом 2018 г., в этом году составляет 1,9%. В третьем квартале этого года оказалось одним рабочим днём больше. С учётом дополнительного рабочего дня рост экономики составил 1,7%.