Тюмень, , 08:45 — REGNUM Власти Тюменской области отсудили у свинокомплекса села Шорохово Исетского района, ставшего очагом африканской чумы свиней в 2017 году, 58,9 млн рублей компенсации затрат на проведение карантинных мероприятий. В финальную сумму вошли полная сумма убытков, нанесённых региональному бюджету, и 200 тыс. рублей госпошлины в федеральный бюджет, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку Арбитражного суда по Тюменской области.

Решение суда не вступило в законную силу. Напомним, карантин по африканской чуме свиней (АЧС) был объявлен 10 ноября 2017 года на свиноводческом предприятии ООО «Комплекс» села Шорохово. Там была зафиксирована вспышка АЧС, отчуждено и сожжено 17 273 свиней, в том числе 288 голов в личных подворьях сельчан. Свинокомплекс понёс убытки 200 млн рублей и был закрыт. Без работы остались 180 человек.

Африканская чума свиней — опасная вирусная болезнь, которая поражает лишь домашних и диких свиней, но для человека не опасен. Вакцины против АЧС на сегодняшний день не существует. Каким образом АЧС возникла на шороховский свинокомплекс, до сих пор не установлено. Основная версия: вирус попал на предприятие с отходами, которыми кормили свиней.

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