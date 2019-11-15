Куньмин, Китай, , 08:44 — REGNUM Внешняя торговля провинции Юньнань на юго-западе Китая с января по октябрь 2019 года нарастила объем внешней торговли на 17,6% в годовом исчислении до 186,4 млрд юаней ($26,6 млрд), сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

За первые десять месяцев 2019 года экспорт провинции вырос на 24,4% до почти 82,6 млрд юаней, в то время как импорт прибавил 12,7% до почти 103,8 млрд юаней, сообщили в таможне Куньмина. Торговый дефицит, в то же время снизился на 17,4% в годовом исчислении до почти 21,1 млрд юаней.

Экспорт провинции рос на протяжение девяти из десяти прошедших месяцев. Исключением стал лишь июнь, когда экспорт просел на 1,9%, в то время как импорт показал рост в шесть месяцев подряд в годовом исчислении.

Торговля со странами АСЕАН выросла на 25,6%, с Латинской Америкой — на 35,5%, со странами Евросоюза — на 11,7%, с Южной Азией — на 18%. Торговля со странами «Нового шелкового пути» прибавила 15,3% в годовом исчислении, достигнув отметки 131,5 млрд юаней, что составляет 70,5% от общего объема внешней торговли региона.