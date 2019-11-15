Хунзахский район, Дагестан, , 08:47 — REGNUM Специалисты завершили газификацию села Обода в Хунзахском районе Дагестана. Порядка 1 тыс. жителей населенного пункта получили газ в рамках госпрограммы устойчивого развития сельских территорий, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Работа по газификации села Обода началась еще в 2008 году, однако была приостановлена из-за недостаточного финансирования. В 2019 на завершение работ из бюджета республики было выделено 36 млн рублей. Общая стоимость объекта, таким образом, составила 56 млн рублей.

Село Обода расположено в центральной части Дагестана и находится в 5 км от районного центра — села Хунзах. Является административным центром сельсовета Ободинский, куда также входят села Гортколо и Гозолоколо.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года по программе устойчивого развития сельских территорий в Дагестане планируется построить более 50 объектов инфраструктуры. Среди них объекты водоснабжения и газификации, учреждения первичной медицины и одна школа.