Амстердам, , 08:36 — REGNUM В третьем квартале 2019 г. безработица в Голландии выросла впервые за последние пять с половиной лет. Число безработных достигло 319 000 человек, что на 14 000 больше, чем во втором квартале. Об этом сообщило национальное Центральное статистическое бюро (ЦСБ).

Число безработных выросло быстрее, чем количество вакансий. Это привело к некоторому снижению напряжённости на рынке труда, хотя она в целом по-прежнему остаётся высокой. Число незаполненных вакансий выросло на 4000 и составило в общей сложности 288 000. Это означает, что сейчас на каждые сто безработных приходится по 90 вакансий. Во втором квартале это соотношение было 93 к 100.

ЦСБ сообщает, что количество незаполненных вакансий увеличивается каждый квартал в течение вот уже шести лет. В третьем квартале текущего года появилось 316 000 новых вакансий, из которых 312 000 были заполнены.

Наибольшее число незаполненных вакансий отмечено в торговом секторе, где их насчитывается 57 000. За ним следуют сектор услуг, насчитывающий 48 000 вакансий, и сектор здравоохранения, где их 39 000. Рост вакансий в указанных секторах составил, соответственно, 1000, 2000 и 1000.