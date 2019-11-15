Майкоп, , 08:39 — REGNUM Просроченная задолженность за потребленный газ в Адыгее достигла 690 млн рублей. С начала 2019 года долг вырос на 7,7% или 49,35 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Майкоп».

Газ

Большая часть долга приходится на население республики — 420 млн рублей (61%), теплоснабжающие организации (ТСО) задолжали 230 млн рублей (33%). Крупнейшими должниками среди них являются МУП «Комсервис» (город Адыгейск, ООО «Коммунсервис» (Майкопский район), ООО «Теплоэнерго-1» (Тахтамукайский район) и МП «Хатукайское» (Красногвардейский район).

По мнению руководства «Межрегионгаз Майкоп», причины кризисных явлений в теплоснабжении Адыгеи отчасти связаны с недостаточностью тарифов для безубыточности ТСО. При этом отсутствуют субсидии из республиканского и местных бюджетов на компенсацию выпадающих доходов организаций. По информации самих предприятий, в 2018 году убытки ТСО региона от применения заниженных тарифов на тепло составили 26,6 млн рублей.

В энергокомпании отметили, что проблему платежной дисциплины в республике также осложняют высокий износ оборудования котельных и тепловых сетей и долги перед ТСО со стороны потребителей, финансируемых из региональных (1,6 млн рублей) и местных (11,9 млн рублей) бюджетов. Долги населения перед коммунальными предприятиями, по их информации, составляют 230,4 млн рублей.

Читайте также: Критичная ситуация: жители Алтая задолжали энергетикам более 243 млн рублей