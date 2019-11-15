Уфа, , 08:38 — REGNUM Строительство нового моста через реку Белую в Уфе ведется по графику. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам заместителя генерального директора АО «Уралмостострой» по Башкирии Василия Чекурова, в настоящий момент работы ведутся одновременно на шести опорах. На седьмой опоре идут проектные работы. На пяти из шести опорах идут работы по монтажу свайного фундамента. На 5-й опоре эти работы произведены на 30%.

По его словам, по некоторым позициям строительство идет с опережением графика. Никаких препятствий в работе нет.

Отмечается, что согласно проекту на семи опорах разместится металлическая вставка нового моста. По ней будет осуществляться одностороннее движение в сторону Оренбурга.

Сдать в эксплуатацию 688-метровый мост с тремя полосами движения, планируется в декабре 2021 года.

Напомним, что строительные работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проект реконструкции сооружения состоит из двух этапов. На первом этапе будет построен новый мост. На втором этапе будет сделана реконструкция старого моста 1956 года постройки. Старый арочный мост закроют на реконструкцию в ходе которой укрепят опоры и заменят пролётные строения.