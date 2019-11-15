Пермь, , 08:24 — REGNUM В Перми проект городского бюджета на 2020−2022 годы сформирован на основе 19 муниципальных программ и рекомендован к принятию в первом чтении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Финансы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проект предусматривает дефицитный бюджет. Так, в 2020 году разрыв между доходной и расходной частями ожидается в 1,330 млрд рублей.

В 2020 году план по доходам составляет 37 млрд 959 млн рублей, расходам — 39 млрд 289 млн рублей; в 2021 году — 41 млрд 005 млн рублей и 41 млрд 453 млн рублей соответственно, а в 2022 году — 40 млрд 416 млн рублей и 41 млрд 52 млн рублей.

В ноябре проект бюджета рассмотрят в первом чтении, в декабре — во втором.