Санникво, , 08:20 — REGNUM Жительница села Санниково Алтайского края Татьяна Кадукина, которая ради решения проблемы с горячей водой бросилась в ноги главе российского правительства Дмитрию Медведеву, не слишком довольна тем, что ей предложили алтайский власти. Судя по интервью, которое женщина дала «Интерфакс-Сибирь», на встрече с главой региона Виктором Томенко она раскритиковала предложенный властями региона вариант с модернизацией котельной, поскольку считает, что конкретно её вопрос этими работами никак не решить.

Отопление avantrend

«Мне сообщили о решении выделения 25 млн рублей на модернизацию котельной. Я не верю, что проблема решится при таком предложенном мне варианте. Я буду против, однозначно», — заявила Кадукина и пояснила, что котельная работает только в период отопительного сезона, а затем ее закрывают.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 и 13 ноября российский премьер-министр Дмитрий Медведев работал в Сибири. В Барнаул он прибыл из Новосибирска. На следующий день в алтайском селе Санниково состоялось совещание по развитию сельских территорий.

Прямо перед этим мероприятием, после того как местный глава сообщил премьеру, как все в селе хорошо, Татьяна Кадукина буквально бросилось ему в ноги с просьбой помочь решить вопрос с горячей водой, поскольку к губернатору её не пускают.

Дмитрий Медведев порекомендовал Виктору Томенко заняться этой проблемой, и уже на следующий день женщине было сказано, что в бюджете найдены необходимые 20−25 миллионов рублей на реконструкцию котельной. Информируя об этом, пресс-служба губернатора даже процитировала слова Кадукиной:

«Все проблемы, которые были отмечены, сегодня разрешаются. Я очень удовлетворена общением с губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко, он принял меня и услышал».

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