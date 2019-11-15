Кемерово, , 08:12 — REGNUM Депутаты кемеровского парламента рассмотрели в первом чтении параметры бюджета региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам председателя областного Совета Вячеслава Петрова, главные приоритеты бюджета Кузбасса, как и раньше, — «социальное обеспечение кузбассовцев, реализация национальных проектов и государственных программ в полном объёме».

«Бюджетом запланировано финансирование федеральных проектов, в которых участвует Кузбасс в рамках реализации национальных проектов. В этом году на реализацию национальных проектов выделено почти 28 млрд рублей, а на ближайшие два года заложена сумма более 48 млрд рублей», — уточнил Петров. В 2020 году продолжится поддержка инициативного бюджетирования. В 2019 году по программе «Твой Кузбасс — твоя инициатива» в регионе реализовано 107 проектов — создание детских площадок, благоустройство общественных территорий и другие значимые для жителей региона направления.

На сессии накануне, 14 ноября, депутаты приняли в первом чтении закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,. В окончательном втором чтении бюджет будет принят на двадцатой сессии областного Совета 11 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бюджет Кемеровской области на 2020 год будет дефицитом. По словам губернатора региона Сергея Цивилёва, это произошло из-за падения цен на уголь — областной бюджет потеряет около 20 млрд рублей.

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