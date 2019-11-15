Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам октября 2019 года в России было продано 139 тыс. легковых машин (без учета сегмента LCV). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом, российский авторынок в октябре оказался на пятом место в Европе.

Первую строчку в европейском рейтинге авторынков традиционно занимает Германия. Здесь в октябре было реализовано 284 593 автомобиля, что на 12,7% больше, чем год назад. Такой хороший результат в Ассоциации автомобильной промышленности Германии объясняют низкими продажами машин в прошлом году, вызванными вступлением в силу новых правил сертификации транспорта в Евросоюзе.

Вторую строчку списка занимает Франция. В этой стране автолюбители за месяц приобрели 188 989 машин. Это на 8,7% меньше прошлогоднего уровня продаж.

Тройку лидеров замыкает Италия. За отчётный период в этой стране был продан 156 851 легковой автомобиль, что на 6,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Четвёртое место у Великобритании. Автодилеры в этой стране продали 143 251 автомобиль. Здесь наблюдается падение продаж на 5,6% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в октябре нынешнего года на автомобильном рынке РФ было продано 30 237 автомобилей предприятия «АвтоВАЗ», что на 6% меньше, чем в прошлом году.

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