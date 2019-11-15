Иркутск, , 07:54 — REGNUM В Иркутской области определяются с компанией, которая до 31 декабря 2019 года должна будет вырубить более восьми тысяч деревьев для организации мусорного полигона. Как сообщает «ИрСити», речь идёт об участке, расположенном в 140 метрах от трассы Култук — Монды в Слюдянском районе.

Также до конца года там планируется снять слой почвы в 300 миллиметров общим объёмом 27,4 тысячи кубических метров. Судя по конкурсным документам, сам полигон с двумя прудами-накопителями планируется открыть до 31 октября 2021 года. Его площадь составит 46,4 тысячи квадратных метров.

Напомним, с января 2019 г. большинство российских регионов перешли на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Новая схема, разработанная в Приангарье, значительно удорожила вывоз мусора для населения. Но только спустя более полугода 20 областных муниципалитетов пришли к выводу о необходимости поменять способ оплаты. Не обошлось без переплат.

Читайте также: Жители Приангарья переплатили за вывоз мусора 8,5 млн рублей