Хабаровск, , 07:16 — REGNUM Минвостокразвития РФ планирует отдавать досрочно в собственность ДВ-гектары, при условии заключения кредитного договора на строительство дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Главным условием для получения земельного надела в собственность, по замыслу Минвостокразвития, станет заключение кредитного договора на строительство жилого дома. Смогут ли получить досрочно в собственность гектары те, кто хочет построить дом, но вполне может обойтись без кредита, не сообщается. Сейчас проработкой документации занято АРЧК ДВ.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на парламентских слушаниях с докладом «О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока», глава Минвостокразвития Александр Козлов подчеркнул, что программа ДВ-гектар разрабатывалась не для переселения граждан на Дальний Восток, а для наведения порядка с землями ДФО, в которых, по словам министра, был полный бардак. Однако в 2015 году ведомство, ссылаясь на некие исследования ВЦИОМ, утверждало, что программа способна «переселить» за год на Дальний Восток до 30 млн человек. Из 188,4 млн свободных Дальневосточных гектаров выдано получателям только 73 тыс. Однако эксперты полагают, что честная ревизия покажет, что по назначению используется от силы треть наделов. Регионы в центральной России, создавшие аналогичные программы, подошли к вопросу более рационально. В Ленинградской, Вологодской, Калужской областях «гектарные» проекты куда более успешны, нежели в ДФО.