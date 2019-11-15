Пекин, , 07:07 — REGNUM Розничные продажи в сфере электронной коммерции Китая взлетели на 26,7% в годовом исчислении во время распродажи на «День холостяка» 11 ноября текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Китаец

С 1 по 11 ноября интернет-продажи в Китае превысили 870 млрд юаней (около $124,13 млрд), сообщил пресс-секретарь министерства коммерции Китая Гао Фэн во время пресс-конференции. Такие товары, как новые сотовые телефоны и спортивные наручные часы стали самыми популярными товарами во время распродажи.

Потребление в сфере услуг также взлетело за указанный период. Такие направления, как медицинская косметика и медицинское обследование показали пятикратный рост, в то время как продажи турпутёвок через интернет выросли более чем вдвое.

Около 70% новых пользователей в сфере электронной коммерции пришли из зарождающихся рынков, включая рынки городов третьего и четвёртого уровня, а также уезды и поселки, отметил Гао.

Напомним, что так называемый День холостяка или «праздник четырёх единиц» отмечается в Китае 11 ноября каждого года с 2009 года. Иначе его называют «днём шопинга». В этот день китайские интернет-магазины устраивают крупные распродажи, которые по больше части являются липовыми.

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