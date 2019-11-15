село Жуковка, , 07:04 — REGNUM Проблемы с реализацией так называемой мусорной реформы, существуют во многих российских регионах. Почти везде они имеют свою специфику, касающуюся как мест для мусорных полигонов, так и недостатка сил или средств у мусорных операторов. Но то, что происходит в селе Жуковка Павловского района Алтайского края, иначе как курьезом не назовёшь.

Мусорная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает ИА «Амител», десятки его жителей заявили, что никакого мусора не образуют (пищевые отходы скармливают животным, остальное сжигают в печи, крупногабаритный мусор вывозят на свалку сами), и отказались заключать договор на его вывоз. По данным регионального оператора, АО «ЭКО-Комплекс», с 1 сентября, когда здесь начали оказывать услугу, жители задолжали уже более 17 тысяч рублей. В компании напомнили, что, по закону, услуга должна быть оказана, а потому раз в месяц в село приезжает и уезжает пустой мусоровоз. По данным алтайских журналистов, подобная ситуация возникла также в селе Лебяжьем Павловского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 г. почти все российские регионы перешли на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В конце мая 2019 года алтайские власти актуализировали соответствующую региональную схему, но многие проблемы не решены до сих пор.

В частности, по словам руководства компании «ЭКО-Комплекс», которая является оператором по Барнаульской мусорной зоне, самая большая из проблем — сельские жители, которые не привыкли платить за утилизацию и вывоз мусора. Её генеральный директор Виктор Карл и вовсе заявил, что причиной низкой платёжной дисциплины является неблагоприятный информационный фон, который с самого начала сопровождает мусорную реформу.

Читайте также: На Алтае выявлены факты двойного взимания платы за вывоз мусора

Читайте также: Алтайский край изменил территориальную схему по обращению с ТБО